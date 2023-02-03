Пожарные вытащили застрявший на дороге пассажирский автобус в Магаданской области

В ДТП никто не пострадал Фото: МЧС Магаданской области

На Колыме 2 февраля произошло ДТП с пассажирским автобусом. Сообщение о происшествии поступило на пульт связи пожарной части №9 поселка Ола.

Авария случилась на третьем километре дороги Ола - Солнечный. На место происшествия тут же выехал дежурный караул из пяти человек.

- По прибытии к месту ДТП выяснилось, что на третьем километре автодороги автобус съехал с проезжей части и застрял в сугробе на обочине, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пассажиры смогли выбраться сами, а вот водителю понадобилась помощь - он оказался заперт в кабине. Вытаскивали его спасатели. На месте также работали сотрудники ГИББД.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники вытащили автобус с обочины и вернули его на дорогу.

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