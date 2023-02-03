Мужчина угнал у приятеля автомобиль почти за два миллиона рублей в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина угнал у приятеля автомобиль почти за два миллиона Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания друзей собралась в квартире у одного из мужчин. Они выпивали до позднего вечера, после чего разошлись по домам. Проснувшись утром, хозяин квартиры обнаружил пропажу своей иномарки, которая была припаркована во дворе. Он сообщил об угоне в полицию. Ущерб составил почти два миллиона рублей.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего подозреваемого - одного из приятелей потерпевшего, который накануне вечером тоже был в гостях. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что во время застолья заметил ключи от машины, которые лежали на столе. Он забрал их и дождался, пока владелец иномарки уснет. Потом он завел авто и поехал кататься по городу. На перекрестке он съехал в кювет, бросил иномарку и сбежал.

На подозреваемого завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. За угон ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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