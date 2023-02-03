Жители Хабаровского края в феврале получат повышенные выплаты и пособия

Рост мер поддержки коснулся многих категорий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 февраля в России проиндексирует пособия и социальные выплаты на 11,9 процента. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.

Рост мер поддержки коснулся многих категорий. Это и единовременное пособие при рождении ребенка, маткапитал, а также выплаты для ветеранов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Героев России и других.

К примеру, маткапитал стал больше на 62,5 тысячи рублей и составляет сейчас 587 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка вырос на 82,5 тысячи рублей - до 775,6 тысячи рублей.

Михаил Мишустин отметил, что повышение мер поддержки изначально заложено при формировании федерально бюджета. Это - социальная защита людей, которым нужна дополнительная поддержка.

- Индексация выплат в современных условиях - явление необходимое и актуальное. В Хабаровском крае сейчас очень много семей с детьми, для которых такая поддержка весьма своевременна. Хорошо, что такие меры предпринимаются Правительством РФ, - рассказал Александр Дорофеев, министр социальной защиты Хабаровского края.

Индексация пособий и выплат проведена по поручению президента РФ Владимира Путина. В конце прошлого года глава государства отметил, что доходы людей должны превышать темпы инфляции.

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