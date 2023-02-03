Хабаровск станет городом-миллионником благодаря реализации мастер-плана Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с мастер-планом Хабаровска до 2030 года. Он одобрил стратегию развития города и проекты, которые планируется реализовать в краевой столице.

- Мастер-план позволит крупнейшему городу Дальнего Востока уже увеличить население до 750 тысяч человек на первом этапе. А в дальнейшей перспективе сделает его миллионником, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В городе создадут одну из самых протяженных набережных в России, откроют новое здание Дальневосточного художественного музея, горнолыжный комплекс «Хехцир», межвузовский кампус. Продолжится развитие острова Большой Уссурийский. В Хабаровске появится девять Центров городской жизни, которые объединят в одном месте магазины, парки, развлекательные комплексы.

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