Росприроднадзор разрешил отлов амурских тигров в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональное управление охотничьего хозяйства получило официальное разрешение от Росприроднадзора на отлов взрослых амурских тигров, которые регулярно заходят в населенные пункты Хабаровского края. Эти животные убивают домашних животных и представляют угрозу для людей.

- Если тигры будут в порядке, то их выпустят в тайгу, подальше от населенных пунктов. По возможности хищникам наденут ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы можно было следить за их передвижениями, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Если тиграм нужна будет помощь, их поместят в спеццентры. Выпускать в дикую природу хищников будут после реабилитации.

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