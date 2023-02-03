Росприроднадзор разрешил отлов амурских тигров в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Региональное управление охотничьего хозяйства получило официальное разрешение от Росприроднадзора на отлов взрослых амурских тигров, которые регулярно заходят в населенные пункты Хабаровского края. Эти животные убивают домашних животных и представляют угрозу для людей.
- Если тигры будут в порядке, то их выпустят в тайгу, подальше от населенных пунктов. По возможности хищникам наденут ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы можно было следить за их передвижениями, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Если тиграм нужна будет помощь, их поместят в спеццентры. Выпускать в дикую природу хищников будут после реабилитации.
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