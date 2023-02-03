Мастер-план развития Хабаровска высоко оценили Юрий Трутнев и Максим Орешкин

К 2030 году Хабаровск ждут кардинальные изменения Фото: Правительство Хабаровского края

К 2030 году Хабаровск ждут кардинальные изменения. Мастер-план развития города предполагает создание новых центров притяжения и экономического роста. Новые речной вокзал, межвузовский кампус, Дальневосточный художественный музей - это лишь малая часть масштабных изменений города.

- Нам мастер-план понравился. Нам кажется, что он действительно стратегический и создает целый ряд новых пространств. Проект выигрывает с точки зрения удобства для людей, доступности мест работы, мест отдыха, в нем есть новые центры, такие как межвузовский кампус, речной вокзал, парки в каждом районе. Это мастер-план, проработка которого может позволить Хабаровску стать удобнее, красивее и благополучнее, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке.

Реновация затронет 25 дальневосточных городов. Проект реализуется по поручению Владимира Путина. Например, Петропавловск-Камчатский уже защитил свой мастер-план. Проект реновации Хабаровска «очень близок к такому рассматриванию».

- Каждый город на Дальнем Востоке уникальный - со своей историей, со своей изюминкой. Поэтому сравнивать, говорить - что-то лучше, что-то хуже - точно нельзя. […] Важно, чтобы каждый мастер-план на этой изюминке основывался и развивал те сильные стороны, которые есть у городов. Разные проекты находятся в разной степени готовности. И здесь тоже с удовольствием отмечу, что Хабаровск демонстрирует гораздо лучшие результаты с точки зрения подготовки мастер-планирования, - прокомментировал Максим Орешкин, помощник президента РФ.

Юрий Трутнев дал ряд поручений по итогам рассмотрения мастер-плана развития Хабаровска. Минвостокразвития и Минстрою РФ наказано подготовить предложения по развитию строительной отрасли макрорегиона, созданию центров компетенций развития территорий.

ВЭБ.РФ поручено помочь Хабаровску с модернизацией общественного транспорта и финансово поддержать проект реформы и замены подвижного состава. Минстрой РФ и ДОМ.РФ предусмотрят финансирование проектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для проектов комплексной жилищной застройки.

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