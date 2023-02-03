Жители Хабаровского района смогли задать волнующие вопросы главе муниципального образования

Большая часть обращений в этот период касается обеспечения твердым топливом Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Хабаровского муниципального района ответил на вопросы жителей. Александр Яц провел прямой эфир в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 3 февраля.

С момента последней трансляции жители района не раз обращались к главе с вопросами. За этот период от них поступило 74 обращения. Хабаровчан интересовали, в основном, ремонт дорог, ЖКХ, общественный транспорт и благоустройства. Каждое обращение зафиксировала система «Инцидент Менеджмент».

Например, жителей села Калинка волнует ремонт или замена котла, из-за которого в домах возникают проблемы с отоплением.

- Есть программа модернизации объектов ЖКХ, мы в эту программу вошли и даже запланировали софинансирование полутора миллионов рублей районного бюджета, и с 3,5 миллионами нам поможет край. Поэтому в программу мы заявились. Где-то в 2024 году этот вопрос будет решен, - ответил Александр Яц.

Интересовала людей и поддержка государства для семей мобилизованных хабаровчан.

- По поручению губернатора каждый муниципалитет изыскал возможность и в бюджете предусмотрел средства и на бесплатное посещение детского сада деток семей мобилизованных, и горячее питание в наших образовательных учреждениях.

Большая часть обращений в этот период касается обеспечения твердым топливом – дровами и углем. Такие вопросы решаются вместе с каждым главной поселения. А в соцсетях чиновники рассказывают, что к ним можно обратиться за помощью, и что проблемы все решаются.

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