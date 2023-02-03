Сахалинцам запретили выходить на лед в заливе Мордвинова 4 февраля Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Жителям Сахалина запретили выходить на лед в заливе Мордвинова. В пресс-службе регионального ГУ МЧС объяснили, что это связано с неустойчивым припаем. Из-за этого рыбалка и прогулки в этом месте могут быть опасными для жизни.
Неустойчивый лед от села Лесного до мыса Свободного обещают 4 февраля. На участке возможны разломы льда из-за воздействия волн. Поэтому выходить сюда в этот день не рекомендуется.
- Под воздействием волн зыби, возможны взломы припая. Выходить на лед крайне опасно. Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких, - обратились к сахалинцам в ведомстве.
В экстренных случаях жители региона могут обращаться за помощью по номеру 112.
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