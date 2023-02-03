Переселенец из Донбасса построил карьеру в Хабаровском крае

Мужчина родился на Донбассе, там же прожил большую часть своей жизни Фото: ЦУР Хабаровского края

Переселенцы из Донбасса перебираются в разные регионы России, в том числе, и Хабаровский край. Один из них, Денис Галкин, рассказал, как обустроил свою жизнь здесь за семь лет.

Мужчина родился на Донбассе, там же прожил большую часть своей жизни, работал шахтером. В 2016 году он переехал на Дальний Восток. Денис начал работать шлифовальщиком на мебельной фабрике, верно идя по карьерной лестнице. Сейчас он – начальник производства.

- Так как у меня навыков работы с деревом не было вообще, я начинал все с нуля. Руководитель тоже поначалу брал на себя часть обучения. Сейчас я, будучи уже начальником производства, контролирую весь процесс: от предварительного чертежа до своевременного выхода продукции, - рассказал Денис.

Сейчас мужчина полностью обустроился в Хабаровском крае. О своем решении не жалеет: говорит, и здесь все хорошо. Для ребенка есть все необходимое, с жильем проблем нет. С улыбкой Денис говорит: «Мы нашли то, что искали».

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