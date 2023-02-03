Центры городской жизни с кафе и коворкингами появятся в Хабаровске

Всего в Хабаровске откроют девять Центров городской жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мастер-план развития Хабаровска предполагает формирование интегрированных районов. В планах сделать спальные территории самобытными и самодостаточными. В них появятся все необходимые сервисы и услуги.

Развиваться районы будут в том числе на основе Центров городской жизни (ЦГЖ). Предполагается, что это будут открытые городские пространства. Их создадут в знаковых для района местах с наибольшей проходимостью. Например, в Северном центр откроется у кинотеатра «Хабаровск».

В ЦГЖ появятся магазины, кафе, рестораны, спортивные центры, офисы и коворкинги. Всего в Хабаровске откроют девять таких центров. В каждом появятся благоустроенные парки и скверы. Всего - 19 штук общей площадью 139 гектаров.

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