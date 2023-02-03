На благоустройство улицы Муравьева-Амурского, Амурского и Уссурийского бульваров потратят 5,7 миллиарда рублей

Улица Муравьева-Амурского преобразится к 2030 году Фото: Борис КОКУРИН

Проект реновации Хабаровска до 2030 года будет реализовываться по ключевым направлениям. Одно из них - «Ревитализация исторического центра». В его рамках благоустроят центральную улицу, а также оба бульвара.

По плану ревитализации исторического центра, здания будут отреставрированы и приспособлены под современное использование. Также появятся якорные объекты. Такими могут стать новые речной вокзал и Дальневосточный художественный музей.

- Также в проекте заложено комплексное благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров и центральной улицы - Муравьева-Амурского. Стоимость - 5,7 миллиарда рублей, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

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