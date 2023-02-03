Врачи из Хабаровска отправились в командировку в больницу Николаевского района

Сеймур Ганбаров, врач-хирург больницы имени Александровича Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края

Хирурги из Хабаровска отправились в командировку в Николаевский район. У местной больницы временные проблемы – нехватка кадров. Но, несмотря на это, без помощи местные жители не остаются – к ним на помощь выезжают специалисты из клиник краевого центра.

Например, сейчас туда поехал Сеймур Ганбаров, врач-хирург больницы имени Александровича. Он будет принимать пациентов с 3 по 28 февраля. До этого в районе работал его коллега Сергей Банкрашков, еще раньше - Константин Линник, хирург ККБ имени Владимирцева.

- Хабаровские врачи отмечают отличное оснащение операционных Николаевской ЦРБ, никаких трудностей в работе не возникает. Также коллеги благодарят за профессионализм главного врача Николаевской ЦРБ Анжелу Кондакову, которая по специальности сама хирург: успевает и руководить коллективом и помогать коллегам из Хабаровска в лечении пациентов, - отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

А пока в ведомстве пожелали врачам оптимизма и преодоления всех трудностей.

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