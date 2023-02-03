Новый жилой микрорайон «Городская гавань» появится на набережной Амура в Хабаровске

В новом появятся не только квартиры, но и офисы, магазины, кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект мастер-плана развития Хабаровска педполагает строительство нового микрорайона. «Городская гавань» появится на берегу Амурского затона. В планах привлечь миллиардные инвестиции.

Площадь жилой застройки нового микрорайона составить 900 тысяч «квадратов», а общественно-деловой - 120 тысяч квадратных метров. Здесь появятся не только квартиры с живописным видом на Амур, острова и Хехцир, но и офисы, магазины, кафе.

- Объем небюджетных средств на этот проект планируется привлечь в размере 10,4 миллиарда рублей, а частных вложений - более 112 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений до 2040 года превысит 30 миллиардов, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В рамках мастер-плана развития Хабаровска будет реализован проект объединенной набережной. Обе ее части свяжет пешеходный мост. Жемчужиной станет новый Дальневосточный художественный музей. Экспозиция будет состоять из 15 тысяч произведений искусства. Сейчас они хранятся в запасниках существующего здания музея.

Посещаемость музея превысит 265 тысяч человек в год. Его стоимость оценивается в шесть миллиардов рублей.

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