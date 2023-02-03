Школьники из Хабаровска отправили посылки военнослужащим в зону проведения СВО

Ученики воодушевились акцией Фото: региональный исполком партии "Единая Россия"

Ученики гимназии №3 Хабаровска собрали посылки для военных, находящихся в зоне проведения СВО. В каждой коробке – все, что может понадобиться бойцам, - термобелье, предметы личной гигиены, чай и сладости. Каждую из них украсила надпись: «Хабаровск своих не бросает».

Изначально планировалось собрать 70 коробок – по одной от каждого класса. Но школьники вдохновились идеей порадовать военных и собрали больше.

- Дети очень воодушевились акцией, несли то, что сами любят: много конфет, печенья, сладостей. Конечно, без помощи родителей мы бы не справились. И хотя мы просили положить минимум, и дети, и взрослые старались положить в каждый набор всего и побольше, - рассказала Ирина Глухова, директор МАОУ «Гимназия №3 имени Панькова».

Отдельно ученики передали открытки, рисунки и письма к 23 февраля. Поздравить солдат захотели и воспитанники дошкольного объединения гимназии.

Волонтеры поблагодарили детей и их родителей за вклад, отметив, что для бойцов очень важны такие знаки внимания. Груз доставили в одну из войсковых частей города, откуда он отправится в зону проведения СВО.

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