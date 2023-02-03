Время в пути от дома до работы сократится с 50 до 20 минут к 2030 году в Хабаровске

Также в мастер-план развития Хабаровска до 2030 года входят строительство развязок, реконструкция дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект реновации Хабаровска призван не только модернизировать районы города, но и улучшить жизнь людей. Реализация ключевых проектов позволит совершенствовать многие сферы. Все это должно случиться к 2030 году.

Развитие центра и районов города позволит 90 процентам горожан жить в 15-минутной пешей доступности от повседневных благ, парков и скверов. Это будет достигнуто за счет создания в Хабаровске Центров городской жизни (ЦГЖ). Предполагается, что это будут открытые пространства с коворкингами, магазинами и кафе. Появятся они в каждом районе города.

Также в мастер-план развития Хабаровска до 2030 года входят строительство развязок, реконструкция дорог и проект модернизации общественного транспорта. За семь лет планируется заменить 550 автобусов, трамваев и троллейбусов.

- Создание экономических зон и совершенствование транспортной инфраструктуры поможет сократить время в пути от дома до работы и обратно в среднем с 50 до 20 минут, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Также планируется создать свыше 60 тысяч рабочих мест. Развитие центра города и открытие грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском острове позволят увеличить турпоток до 2,2 миллиона человек.

В целом предполагается, что реализация мастер-плана позволит увеличить население Хабаровска и его окрестностей до 770 тысяч человек минимум.

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