Депутаты Хабаровского края обсудили вопросы газификации региона Фото: Законодательная Дума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. На нем депутаты обсудили вопросы газификации региона и заслушали информацию о законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» в 2020-2022 годы».

Так, за три года на строительство распределительных газопроводов направлено 152,3 миллиона рублей. Но без проблем все равно не обошлось. Депутаты отметили такие: нарушение сроков строительно-монтажных работ, отсутствие взаимосвязи целевых показателей программ «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» и «Развитие газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов». Также отметили низкий уровень взаимодействия между краевым правительством и муниципалитетами и высокие цены на подключение домовладения к газу - до 200 тысяч рублей. Еще одной проблемой стал так называемый «бумажный газ», когда резиденты подают заявки на один объем, а в итоге выбирают меньший, из-за чего снижается экономический эффект, а подключить новых пользователей становится невозможно.

Депутаты задавали вопросы о выполнении планов по газификации касаемо своих избирательных округов, о предпринимаемых мерах по улучшению показателей и о недоосвоении средств.

- Парламентарии отметили, что необходимо проработать механизм эффективного взаимодействия с муниципалитетами для выполнения ими своих обязательств по газификации. Это позволит исключать ситуации, когда закладываются средства на строительство газопровода, а муниципальные власти не справляются с организацией строительства и отказываются от участия в программе, как это произошло в Николаевском районе, - рассказали в Законодательной думе Хабаровского края.

Ирина Зикунова, спикер краевого парламента, отметила, что хабаровчанам стоит более подробно рассказывать о газификации в регионе. Александр Бруско, председатель комитета, отметил, что из-за всех недоработок страдает население:

- Люди ждут газ, мы все время проводим совещания, а отдельные муниципальные образования проявляют безответственность, в конечном итоге страдают люди.

Он подчеркнул, что нужно не только повышать эффективность работы органов местного самоуправления, но и обеспечить взаимоувязку показателей уровня газификации по программам края и усилить контроль за ходом реализации обеих программ.

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