В Хабаровском крае прошло торжественное мероприятие в честь 100-летия гражданской авиации

9 февраля гражданской авиации России исполнится 100 лет Фото: правительство Хабаровского края

9 февраля гражданской авиации России исполнится 100 лет. В честь юбилея в Доме офицеров Восточного военного округа прошло торжественное собрание. Его участниками стали около 430 человек из более чем 30 организаций: ветераны отрасли и лучшие сотрудники в профессии.

Собрание посетили Виктор Калашников, зампред правительства Хабаровского края, Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства, Николай Белов, начальник Дальневосточного территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта и Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы края.

В холле концертного зала прошла выставка масштабных моделей самолетов и вертолетов, которые используются на местных перевозках. Работала и фотозона - все желающие могли сделать фото на память рядом с логотипом 100-летнего юбилея.

- Сто лет назад началась славная история отечественной гражданской авиации. Она создавалась увлеченными, мужественными и талантливыми людьми, искренне влюбленными в небо и всецело преданными интересам Родины. Становление нашей страны как одной из самых передовых авиационных держав мира стало возможным именно благодаря самоотверженному труду советских и российских ученых, конструкторов, механиков и летчиков, в том числе дальневосточников, бесконечно преданных своей профессии, - поприветствовал участников Виктор Калашников.

От имени губернатора Хабаровского края он вручил награды сотрудникам авиационных предприятий: почетные грамоты губернатора края и благодарности министра транспорта Российской Федерации. Почетными грамотами руководителя Росавиации участников наградил также Николай Белов.

Во время торжественной части собравшиеся в зале посмотрели фильм, посвященный династиям авиаторов, внесших вклад в развитие отрасли на Дальнем Востоке. А в конце концерта на сцене выступили вокальные коллективы Хабаровского краевого академического музыкального театра, студенты хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, театр песни центра детского творчества «Гармония» и другие творческие коллективы.

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