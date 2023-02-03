Администрация Хабаровска борется с незаконной рекламой

В Хабаровске прошел рейд по выявлению несанкционированной рекламы Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел рейд по выявлению несанкционированной рекламы. Специалисты комитета по управлению Индустриальным районом удалили незаконные листовки с разных муниципальных объектов: опор освещения, ЛЭП, дорожных леерных ограждений.
- В рамках санитарного дня проведены работы по ликвидации объявлений рекламного характера на деревьях и муниципальных объектах по улицам: Павла Леонтьевича Морозова, Суворова, Автобусная, Ульяновская, - рассказали в комитете.
Вся информация, в том числе и указанные на листовках телефоны, передается в городское управление административно-технического контроля. Контакты включают в систему «Автодозвон», а нарушителей правил благоустройства привлекают к административной ответственности.
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