В Южно-Сахалинске построят объездную дорогу для трех федеральных трасс

Валерий Лимаренко отметил, что новая дорога позволит разгрузить потоки грузовых машин Фото: правительство Сахалинской области

Грядущей весной в Южно-Сахалинске начнется строительство объездной автомобильной дороги. В правительстве региона отмечают, что это один из самых масштабных проектов в области развития транспорта Сахалинской области.

- Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году. Новая транспортная артерия соединит федеральные трассы Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Оха. Общая протяженность новой дороги составит более 40 километров, – рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Губернатор региона Валерия Лимаренко отметил, что новая дорога позволит разгрузить потоки грузовых машин, едущих из портов Холмск и Корсаков. В итоге пробок в Южно-Сахалинске станет меньше, а воздух будет чище.

- Кроме того, так называемая промзона в Южно-Сахалинске занимает десятки гектаров. Мы хотим по максимуму выносить эти объекты к новой объездной дороге, чтобы и логистический центр формировался там, и в городе было больше места для других важных для жителей объектов, - рассказал Лимаренко пресс-служба правительства.

Сейчас регион подготовил обоснование инвестиций по дороге, работы стартуют в мае.

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