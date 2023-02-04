Наркопритон в туалете: ребенок нашел окровавленный шприц в хабаровском торговом центре

Использованный шприц с кровью обнаружили посетители ТЦ в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Местный житель обратился в один из городских пабликов в Телеграм, рассказав о шокирующей находке. По его словам, они с сыном пришли в ТЦ «Большая медведица». Ребенок захотел в туалет, тогда отец отвел его в уборную на первом этаже. Когда мальчик выходил из кабинки, мужчина мельком заметил окровавленный шприц, лежащий на бачке унитаза.

Находка повергла родителя в шок. Отец заставил сына вымыть руки с мылом и обработать их антисептиком. После они вдвоем отправились к охраннику, но, как говорит мужчина, тот проигнорировал жалобу.

В комментариях под постом пользователи пишут, что не удивлены происходящему. По их словам, в этом районе города наркоманы – не редкость.

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