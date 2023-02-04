Депутаты озвучили проблемы газификации Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевом парламенте обсудили программу газификации региона. За последние три года на строительство инфраструктуры для подключения частных домов к газу было потрачено 152,3 миллиона рублей. При этом по результатам проверки был выявлен ряд проблем:

- нарушение сроков строительства газопровода;

- недостаточное взаимодействие между правительством края и муниципалитетами;

- неэффективное использование ресурсов, когда резиденты завышают предполагаемую потребность в газе на бумаге, а по факту используют в разы меньшие объемы, что приводит к нехватке средств для подключения новых потребителей;

- высокая стоимость подключения частных домов к газу, иногда достигающая 200 тысяч рублей, что делает услугу недоступной для многих жителей региона.

Выделенные средства по программе газификации осваиваются не в полном объеме. По словам депутатов, нужно наладить сотрудничество краевых властей с муниципалитетами, чтобы последние могли в полной мере выполнять свои обязательства.

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