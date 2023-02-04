105 пунктов сбора гумпомощи для мобилизованных и их семей работают в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообщался с волонтерами и представителями общественных объединений края, которые помогают собирать помощь для военнослужащих и их семей. Встреча прошла на территории регионального склада Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Вице-премьер обратился к добровольцам и выразил им благодарность за неравнодушие к чужим проблемам и самоотдачу.
- К акции присоединились больше двух тысяч волонтеров. В крае открыто 105 пунктов сбора гуманитарной помощи, которые работают круглосуточно, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Отметим, что в регионе с начала СВО собрали 79 тонн гуманитарки.
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