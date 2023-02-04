Детские школы искусств отремонтируют в Хабаровском крае к концу 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае приступили к обновлению школ искусств (ДШИ), чтобы детям было комфортно заниматься и им ничего не мешало развивать свои таланты. В прошлом году благодаря нацпроекту «Культура» в порядок привели учреждение в Амурске. Тогда же начались работы в Верхнебуреинском районе, на которые выделили 120 миллионов рублей.

На 2023-й запанированы работы в Чегдомыне и Новом Ургале. Здесь отремонтируют крыши, отопительные системы и электропроводку. До конца года начнутся работы в ДШИ сел Булава, Краснореченское и Березовый.

- Комфортные условия – прямой путь к развитию таланта, - отметил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В этом году на закупку инструментов, техники, учебных пособий и литературы выделят 16 миллионов рублей. Их распределят между ДШИ Бикинского, Ванинского, Вяземского и Николаевского районов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.