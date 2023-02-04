Хабаровская Федерация бокса признана одной из лучших в России Фото: минспорта Хабаровского края

Федерация бокса Хабаровского края вошла в топ-12 лучших спортивных организаций России, работа которых направлена на развитие этого вида спорта в регионах. Лидеров рейтинга объявили на третьем Всероссийском боксерском форуме, который сейчас проходит в Серпухове в Московской области.

- Федерации оценивались по пяти критериям, среди которых число открываемых залов для тренировок, проведение соревнований, работа со СМИ и общественностью, ведение соцсетей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В форуме участвуют больше 500 делегатов, которые представляют 85 федераций, титулованные боксеры, тренеры и руководители спортивных организаций.

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