Отделение гемодиализа откроется в больнице Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

Новое отделение гемодиализа откроется в Советско-Гаванской районной больнице уже в 2023 году. Пациенты смогут получить качественное лечение при болезнях и недостаточности почек. А благодаря новому оборудованию врачи смогут проводить программный и постоянный амбулаторный перитонеальный диализ.

- В 2022 году в больнице по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» сделали ремонт. Сейчас готовятся помещения под новое отделение, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

В больницу уже начали поставлять новую технику и оборудование. Пока в отделение поступило два аппарата, предназначенных для очистки крови.

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