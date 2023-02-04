Фермер получил 10 баранов вместо съеденных тигром животных в ЕАО Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

На одной из ферм в Октябрьском районе ЕАО тигрица задавила 10 баранов за один вечер. Вычислить «виновника» помогли фотоловушки, которые были установлены в этом районе. В кадр попал как сама хищница, так и ее жертвы, на тушах которых отчетливо виднелись следы от мощных клыков.

- Около фермы была установлена летняя модель электропастуха, которая должна была остановить животное, но из-за снега устройство не сработало. Тигрица возвращалась раз в несколько дней, каждый раз съедая одну из добытых туш. Когда «запасы» закончились, животное перестало наведываться на ферму, - уточнили в Центре «Амурский тигр».

Благодаря поддержке организаций-спонсоров Центр «Амурский тигр» возместил ущерб владельцу животных. Ему передали 10 баранов в качестве компенсации.

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