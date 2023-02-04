До -38 градусов опустится температура в Хабаровском крае 5 февраля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Хабаровском крае 5 февраля. По прогнозу, в воскресенье осадков на территории региона не ожидается. Средняя скорость ветра составит 4-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров будут наблюдаться только в северных районах края.

5 февраля сильные морозы обойдут Хабаровск. Ночью столбик термометра покажет от -21 до -23, а днем от -11 до -13. Холоднее будет в центральных районах, где ночью температура опустится от -20 до -38, а днем поднимется до 10-25 градусов ниже ноля. На юге ожидается от -22 до -27 ночью и от -9 до -14 днем. В северной части региона будет от 18 до -29 ночью, а днем от -13 до -22.

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