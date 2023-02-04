Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за лопнувшего лобового стекла Фото: Олег АДАМОВИЧ

Самолет «Хабаровских авиалиний», выполнявший 2 февраля рейс 471 из Комсомольска в Николаевск, вынужденно сел на запасной аэродром Хабаровска. Экипаж доложил о лопнувшем внешнем слое лобового стекла со стороны второго пилота. В связи с этим было принято решение прервать полет.

- На послеполетном осмотре на правом боковом стекле обнаружены фрагменты птицы, - рассказали в пресс-службе «ХабАвиа».

На борту находились два пилота и один пассажир. Никто из них не пострадал. Как рассказали в компании, такие случаи – не редкость. В тот же день подобная ситуация произошла на борту еще одного самолета, выполнявшего междугородний рейс.

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