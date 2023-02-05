Юбилей писателя Николая Наволочкина отметят в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В театре драмы Хабаровска пройдет литературный праздник «Писатель моего детства». Мероприятие будет приурочено к столетнему юбилею писателя Николая Наволочкина, в честь которого в городе названа детская библиотека.

- Праздник состоятся 7 февраля в 12:00. Его посетит более 400 школьников, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Детям покажут театральную постановку, в которой примут участие вокальные и хореографические коллективы Хабаровска. Кроме того, школьники примут участие в викторине, презентации книг, мастер-классы, а также для них обустроят фотозону. Каждому участнику вручат памятный сувенир о событии.

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