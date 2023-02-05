Юрий Трутнев посетил центр патриотического воспитания в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ в ДФО, посетил центр патриотического воспитания в Хабаровске. Визит прошел в рамках рабочей поездки

Юрий Трутне ознакомился с экспозицией центра, где совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводятся занятия со школьниками и студентами. Также здесь размещена постоянная выставка предметов для нужд спецоперации, которые производят предприятия города. Выставку полномочный представитель Президента РФ в ДФО посетили вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, первым вице-губернатором Хабаровского края Александром Никитиным и председателем Хабаровской городской думы Андреем Белоглазовым.

- По обращению матери военнослужащего, погибшего в ходе СВО, в Центре оборудована витрина, посвященная памяти Чупракова, старшего матроса, пулеметчика разведывательного отделения 155 отдельной десантно-штурмовой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, на которой размещены фотографии и личные вещи погибшего, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Юрий Трутнев высказал несколько предложений по дальнейшей работе центра, оставил запись в книге почетных гостей, а также пообщался с воспитанниками.

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