Лиса вышла в город к людям на Сахалине Фото: скриншот из видео

В Холмске заметили рыжую незнакомку на улице. Лиса вышла в город и бродила по ночным улицам. Это не осталось без внимания людей, которые сняли хищницу на видео.

На людей внимания лиса не обращала. Жители предполагают, что животное забрело в город в поисках еды. Она посмотрела в камеру на несколько секунд, после чего развернулась и пошла дальше по заснеженной дорожке.

На данный момент сообщений о пострадавших от встречи с хищником не поступало. Больше лису не видели. Судя по всему, она уже ушла из города и вернулась в лес.

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