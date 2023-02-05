Болельщик сделал предложение своей девушке на хоккейном матче в Хабаровске
Фото: Артем КИЛЬКИН
Хоккейный матч «Авангард»-«Амур» стал не только площадкой противостояния двух команд, но и местом проявления любви. Положительные эмоции присутствовавшим подарил мужчина из Омска, болельщик «Авангарда».
Посреди матча Роман встал на колено и сделал предложение своей девушке Марии. Она, кстати, является фанаткой «Амура». Событие случилось во второй половине второго периода. Мария, несмотря на разные предпочтения в хоккее, ответила своему мужчине согласием.
Романа поддержал комментатор матча, момент предложения также вышел в прямой трансляции. Маскот «Амура» также участвовал в событии: тигр держал букет роз, а потом обнял счастливую невесту.
Матч закончился счетом 2:0 в пользу «Амура». Несмотря на проигрыш любимой команды, вечер для Романа не был омрачен грустью.
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