Болельщик сделал предложение своей девушке на хоккейном матче в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоккейный матч «Авангард»-«Амур» стал не только площадкой противостояния двух команд, но и местом проявления любви. Положительные эмоции присутствовавшим подарил мужчина из Омска, болельщик «Авангарда».

Посреди матча Роман встал на колено и сделал предложение своей девушке Марии. Она, кстати, является фанаткой «Амура». Событие случилось во второй половине второго периода. Мария, несмотря на разные предпочтения в хоккее, ответила своему мужчине согласием.

Романа поддержал комментатор матча, момент предложения также вышел в прямой трансляции. Маскот «Амура» также участвовал в событии: тигр держал букет роз, а потом обнял счастливую невесту.

Матч закончился счетом 2:0 в пользу «Амура». Несмотря на проигрыш любимой команды, вечер для Романа не был омрачен грустью.

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