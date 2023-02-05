В Хабаровске проходит месячник военно-патриотического воспитания Фото: Администрация Хабаровска

Месячник военно-патриотического воспитания стартовал в Хабаровске. В рамках акции в городе проводятся различные мероприятия для детей и подростков.

На жилмассиве «поиск» были организованы музейные занятия, на которых школьники познакомились с памятными датами истории, посетили выставки и узнали об истории блокадного Ленинграда. Педагоги проводят и выездные мероприятия, например, для детей с нарушением слуха. Для них были подобраны специальные наглядные материалы. Активное участие в месячнике принимают кадеты.

- Кадетское движение способствует воспитанию детей, обладающих чувством национальной гордости и гражданского достоинства, а также учит быть порядочными и дисциплинированными. При этом учеба в кадетском классе или школе не предполагает в будущем обязательную военную службу, – сказали в управлении образования Хабаровска.

Кадетские классы в городе организованы в школе №21, также еще 14 классов открыты в организациях дошкольного образования.

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