Боевой снаряд подкинули в подъезд многоэтажки в Хабаровске

ЖК, где все произошло Фото: Мария ИВАНОВА

Неизвестный мужчина подложил боевой снаряд в подъезд многоэтажки ЖК «Восточный» в Хабаровске. Это произошло в доме по Карла Маркса 144/2. Незнакомец прошел в подъезд и положил предмет на почтовые ящики, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах, на место выезжали сотрудники нескольких ведомств города, которые эвакуировали жильцов на улицу. Житель соседнего подъезда также сообщил редакции, что людей запустили обратно примерно через час.

- Это случилось в утреннее время. По данному факту проводится проверка сотрудниками шестого городского отдела полиции, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

На данный момент все обстоятельства инцидента еще расследуются. Известно лишь, что никто не пострадал, а снаряд вывезли из дома. В настоящее время угрозы жизни и безопасности людей нет.

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