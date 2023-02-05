Боевой снаряд подкинули в подъезд многоэтажки в Хабаровске

ЖК, где все произошло
Фото: Мария ИВАНОВА
Неизвестный мужчина подложил боевой снаряд в подъезд многоэтажки ЖК «Восточный» в Хабаровске. Это произошло в доме по Карла Маркса 144/2. Незнакомец прошел в подъезд и положил предмет на почтовые ящики, после чего скрылся с места происшествия.
Как сообщил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах, на место выезжали сотрудники нескольких ведомств города, которые эвакуировали жильцов на улицу. Житель соседнего подъезда также сообщил редакции, что людей запустили обратно примерно через час.
- Это случилось в утреннее время. По данному факту проводится проверка сотрудниками шестого городского отдела полиции, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.
На данный момент все обстоятельства инцидента еще расследуются. Известно лишь, что никто не пострадал, а снаряд вывезли из дома. В настоящее время угрозы жизни и безопасности людей нет.
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