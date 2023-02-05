Восемь кошек спасли при пожаре в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В поселке Смидович ЕАО случился пожар. Около девяти утра жильцы позвонили в МЧС и сообщили, что горит дом на улице Кирова. Спасатели увидели, что во дворе горит сарай.

Четыре пожарных прибыли на место и начали тушение. Когда сарай открыли, оттуда выбежали восемь кошек. Все это время они были заперты в постройке, охваченной огнем. Ликвидировать пожар удалось за несколько минут. Огонь не успел переброситься на соседние здания.

- Пострадавших в пожаре нет, в результате ЧП обуглились пол, стены и потолок, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники проанализировали причины пожара. Оказалось, что владелец дома нарушил правила эксплуатации печи. Она была установлена не в соответствии с размерами потолочного перекрытия от домовой трубы. Собственник будет привлечен к ответственности за административное правонарушение.

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