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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 6:46

Неизвестные подожгли заброшенный дом в ЕАО

Здесь любили собираться компании подростков
Марина ГОНЧАРЕНКО
Неизвестные подожгли заброшенный дом в ЕАО

Неизвестные подожгли заброшенный дом в ЕАО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ЕАО расследуют поджог. В поселке Хинганск неизвестные люди подожгли заброшенное здание. На месте в момент происшествия других людей не было. О случившемся в службу спасения сообщили очевидцы.

- По словам свидетели, в строении любили собираться компаниями. Сотрудникам удалось установить, что пожар произошел в следствие поджога, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Пострадавших нет. Пожарные приехали на место в 01:21 в ночь на 5 февраля. В данный момент не установлено, кто именно решил поджечь здание. Сотрудники выясняют все обстоятельства инцидента, а также ищут причастных лиц.

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