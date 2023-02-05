Неизвестные подожгли заброшенный дом в ЕАО
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ЕАО расследуют поджог. В поселке Хинганск неизвестные люди подожгли заброшенное здание. На месте в момент происшествия других людей не было. О случившемся в службу спасения сообщили очевидцы.
- По словам свидетели, в строении любили собираться компаниями. Сотрудникам удалось установить, что пожар произошел в следствие поджога, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Пострадавших нет. Пожарные приехали на место в 01:21 в ночь на 5 февраля. В данный момент не установлено, кто именно решил поджечь здание. Сотрудники выясняют все обстоятельства инцидента, а также ищут причастных лиц.
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