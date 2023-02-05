Объехала по зебре: женщину на «крузаке» оштрафовали после поездки по тротуару

Водителя с Сахалина оштрафовали за проезд по тротуару Фото: Telegram/@tochka_65

75-летнюю женщину оштрафовали на Сахалине. Она за рулем «Toyota Land Cruiser Prado» объехала все машины максимально странным способом. Сначала водитель проехала прямо по тротуару, а затем вырулила на проезжую часть по пешеходному переходу. Происходящее сразу заметили прохожие, которых такой стиль вождения крайне обескуражил.

- Примерно в 9:15 автоледи совершала феерический маневр по пешеходной зоне. Затем пересекла пешеходный переход и, не пропустив людей, выехала на проезжую часть проспекта Мира, - рассказал свидетель произошедшего.

Происходящим заинтересовались в ГИБДД. Сотрудники нашли женщину по номерам и оштрафовали.

- Автоинспекторы незамедлительно установили личность нарушителя, ей оказалась 75-летняя женщина-водитель, которую сотрудники привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, - рассказали в УГИБДД по Сахалинской области.

Сотрудники поблагодарили людей за проявленную бдительность.

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