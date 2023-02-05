Стало известно, какая погода ожидает жителей Хабаровска 6 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обещанное похолодание на время отступит от Хабаровского края. В краевой столице 6 февраля без осадков. Температура ночью опустится от -20 до -22 градусов, днем – от -11 до -13 градусов. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В южных районах также без существенных осадков. Температура ночью будет держаться от – 20 до -27 градусов, днем – от -8 до -13 градусов. Западный ветер будет дуть 4-9 метров в секунду.

В центральных районах также обойдется без снега. Синоптики ожидают температуру от -20 до -38 градусов ночью и от -10 до -25 градусов днем. Прогнозируется западный ветер 4-9 метров в секунду.

В северных районах края также без метели. Ночью столбики термометров покажут от -18 до -38 градусов, днем – от -13 до -22 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-14 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.