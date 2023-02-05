15 новых амбулаторий и ФАПов построят в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровский край ожидает открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В 2023 году в регионе построят 15 новых медицинских учреждений.

- На данный момент идет разработка проектной документации по трем ФАПам. Они будут располагаться в поселках Харпичан, Решающий, а также в селе Ульска-Орочская, - рассказали в министерстве строительства Хабаровского края.

Новые учреждения воздвигнут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По проектам пункты оказания медицинской помощи будут открыты в селах и поселках региона. Сейчас в крае также завершаются проекты по четырем амбулаториям в селах Ладога, Большая Картель, Найхин и Нижнетамбовское. Почти достроены пять акушерских пунктов в поселке Быстринск и селах Пушкино, Марусино, Федоровка, Восход.

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