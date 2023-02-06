Бизнес «прогорел»: пожар уничтожил здание шиномонтажа и склад с шинами в Хабаровском крае

Автосервис и склад сгорели 5 февраля в Хабаровском крае Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Воскресным утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Солнечный в районе улицы Геологов. Подразделения краевой пожарной охраны уже приступили к тушению огня, но им нужна была помощь. В 7:51 дополнительные расчеты выехали на место ЧП.

К моменту прибытия первой группы спасателей двухэтажное отдельно стоящее здание было полностью охвачено огнем. Пока сотрудники МЧС боролись со стихией, обрушилась крыша. Шиномонтаж на первом этаже, а также склад шин и дисков на втором были полностью уничтожены.

- Когда пожар начался, в здании находился хозяин СТО. С его слов в помещении людей больше не было, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь локализовали в 7:59, а в 8:04 ликвидировали открытое горение. Только в 14:07 закончилась проливка конструкций. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В здании стояли легковушка и мини-экскаватор, было много спецоборудования и техники. Все имущество полностью сгорело.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели по результатам экспертизы.

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