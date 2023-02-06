Около четырех тысяч предметов железного века передали в Хабаровский музей истории

Почти четыре тысячи предметов железного века передали в Хабаровский музей истории Фото: Центр охраны памятников истории и культуры Хабаровска

16 января хабаровский Центр охраны памятников истории и культуры передал Музею истории города коллекцию предметов железного века. На постоянное хранение поступило около четырех тысяч вещей времен Польцевской культуры. Все они были найдены в 2017 году во время раскопок на памятнике археологии «Амурский санаторий. Поселение».

- В коллекции есть фрагменты керамики, костей, раковин, обломки каменных орудий, два реконструированных керамических сосуда, - рассказали в Центре охраны памятников истории и культуры.

Напомним, в 2019-2020 годах музею также была передана коллекция из каменных орудий, предметов и украшений из кости и бронзы, светильники, 11 восстановленных керамических сосудов. Реставрационные работы продолжаются до сих пор.

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