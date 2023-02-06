Вместимость загородных лагерей увеличится в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

В детских лагерях края построят новые корпуса, благодаря чему в них за сезон сможет отдохнуть больше школьников. На эти цели регион получил федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей. Новые здания появятся в детском центре «Созвездие» в районе имени Лазо и центре для активной молодежи «Шарголь» в Комсомольском районе. Строительство модульных корпусов планируют закончить до наступления лета. Эти помещения будут использоваться только в теплое время года.

- В «Созвездии» откроют два корпуса на 102 места. Они будут располагаться на территории «Бонивура». Сейчас здесь оборудовано 146 мест, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Всего за сезон в Хабаровском крае смогут отдохнуть 72 тысячи школьников. В регионе будут работать 400 организаций. Это и лагеря с дневным пребыванием, и загородные оздоровительные центры.

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