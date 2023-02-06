Оставил паспорт: преступник был пойман из-за своей невнимательности в Комсомольске

Мужчина угнал машину такси в Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20-летний комсомольчанин ночью вызвал такси, водитель которого довез парня до пункта назначения. Молодой человек расплатился тысячной купюрой, но у извозчика не оказалось сдачи. Мужчина вышел из авто, чтобы разменять деньги. В это время пассажир пересел на водительское сиденье и уехал.

- Угнанную «Тойоту Пассо» обнаружили полицейские на одной из улиц города. В салоне они нашли паспорт угонщика, что позволило быстро вычислить его личность и задержать, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело и передали материалы в суд для рассмотрения. Теперь невнимательному угонщику грозит до семи лет лишения свободы.

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