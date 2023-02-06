Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 февраля 2023 23:53

Оставил паспорт: преступник был пойман из-за своей невнимательности в Комсомольске

Мужчина угнал машину такси в Комсомольске-на-Амуре
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина угнал машину такси в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина угнал машину такси в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20-летний комсомольчанин ночью вызвал такси, водитель которого довез парня до пункта назначения. Молодой человек расплатился тысячной купюрой, но у извозчика не оказалось сдачи. Мужчина вышел из авто, чтобы разменять деньги. В это время пассажир пересел на водительское сиденье и уехал.

- Угнанную «Тойоту Пассо» обнаружили полицейские на одной из улиц города. В салоне они нашли паспорт угонщика, что позволило быстро вычислить его личность и задержать, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело и передали материалы в суд для рассмотрения. Теперь невнимательному угонщику грозит до семи лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.