Новогодние городки уберут с улиц Хабаровска после 13 февраля
Фото: Администрация Хабаровска
У жителей краевой столицы осталась всего неделя, чтобы последний раз этой зимой отдохнуть на украшенных новогодних площадках. Уже со следующего понедельника, 13 февраля, городки начнут демонтировать.
- Скоро весна, и город будут готовить к наступлению тепла. В этом году на улицах Хабаровска высадят около миллиона цветов, - рассказали в мэрии краевой столицы.
Напомним, работы по обустройству дворов и общественных территорий начнутся ранней весной, когда установятся плюсовые температуры. Жители города уже активно голосуют за территории, которые отремонтируют по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».
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