Ворвался в квартиру и накинулся на хозяйку: мужчина может сесть на семь лет за нападение в Хабаровском крае

Мужчину будут судить за грабеж и насилие в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В январе 2023 года 44-летний житель Верхнебуреинского района ворвался в квартиру, где в этот момент находилась женщина. Обвиняемый набросился на хозяйку жилья, зажал ее и снял с руки золотые украшения. Надолго задерживаться он не стал. Забрав драгоценности, мужчина сбежал.

Немного отойдя от шока, женщина позвонила в полицию. Правоохранители зафиксировали ее обращение и отправились на поиски подозреваемого.

- Его удалось задержать по горячим следам. Украденные украшения нашлись. Их передали владелице, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело за грабеж с применением насилия и передали в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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