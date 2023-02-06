Бросил лежать на дороге: водитель сбил человека на зебре и скрылся в Хабаровске

Сбивший пешехода водитель сбежал с места аварии в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Авария произошла 5 февраля приблизительно в 21:00. Мужчина 48 лет переходил дорогу по зебре. Из-за поворота неожиданно выехала машина, отреагировать на которую пешеход не успел. Автомобиль сбил человека и скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего на дороге.
- Мужчину госпитализировали с травмой голени и ушибом грудной клетки. Марку машины и личность водителя установить пока не удалось, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.
Поиски виновника аварии продолжаются. Водителей призывают соблюдать ПДД, а пешеходов - быть осторожней при переходе дороги даже в разрешенных местах.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru