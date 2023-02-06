Ледовые горки оставят в Хабаровске до потепления Фото: Администрация Хабаровска

13 февраля в Хабаровске начнут демонтировать новогодние городки. С праздничных площадок уберут елки и иллюминацию. А вот ледяные горки и скульптуры в мэрии решили оставить до наступления тепла.

- Считаю, это правильное решение. Пока температуры позволяют, нужно сохранить горки. Они очень нравятся детям. Комитеты по управлению районами должны следить за состоянием аттракционов. Они должны быть полностью безопасными. Поэтому смотрим за ними и вовремя устраняем сколы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Скульптуры также пока решили не трогать. Они будут украшать улицы, пока сохраняется морозная погода.

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