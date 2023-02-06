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НовостиСпорт6 февраля 2023 2:37

Хабаровские гимнастки победили на первенстве Дальнего Востока

Они стали лучшими из 450 спортсменок
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские гимнастки одержали победу на первенстве Дальнего Востока

Хабаровские гимнастки одержали победу на первенстве Дальнего Востока

Фото: Администрация Хабаровска

С 1 по 5 февраля в хабаровском спорткомплексе «Олимпия» прошли соревнования по художественной гимнастике. Участие в них приняли 450 спортсменок из 10 федеральных округов России. В командном зачете победили воспитанницы школы «Олимпия». Также они взяли золото по программам первого разряда и КМС.

- Это очень большой труд. Нашим спортсменам, достигающим таких результатов, нужно уделять большое внимание. Каждого необходимо наградить! Они прославляют наш город и должны знать, что их поддерживают. Кроме того, нужно поблагодарить и тренеров, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Победа на соревнованиях дала возможность шести хабаровским гимнасткам попасть в сборную Дальнего Востока.

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