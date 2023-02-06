Хабаровские гимнастки победили на первенстве Дальнего Востока

Хабаровские гимнастки одержали победу на первенстве Дальнего Востока Фото: Администрация Хабаровска

С 1 по 5 февраля в хабаровском спорткомплексе «Олимпия» прошли соревнования по художественной гимнастике. Участие в них приняли 450 спортсменок из 10 федеральных округов России. В командном зачете победили воспитанницы школы «Олимпия». Также они взяли золото по программам первого разряда и КМС.

- Это очень большой труд. Нашим спортсменам, достигающим таких результатов, нужно уделять большое внимание. Каждого необходимо наградить! Они прославляют наш город и должны знать, что их поддерживают. Кроме того, нужно поблагодарить и тренеров, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Победа на соревнованиях дала возможность шести хабаровским гимнасткам попасть в сборную Дальнего Востока.

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