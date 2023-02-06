Работникам детских садов вернули надбавки к зарплате в Хабаровском крае Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сотрудники детсадов обратились в прокуратуру Ванинского района с просьбой проверить соблюдение их прав. Недавно воспитателям урезали стимулирующие надбавки к зарплате на 30%. После проверки выяснилось, что заведующие учреждениями издали приказы о снижении выплат. Причиной этому послужило письмо от управления образования районной администрации. В нем говорилось, что в фонде оплаты труда нет денег.

- Письмо не может быть основанием для того, чтобы существенно изменить условия труда педагогов. Поэтому было принесено восемь протестов на незаконные приказы и внесено представление в управление образования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Благодаря прокурорам приказы отменили. Права сотрудников детсадов восстановлены.

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