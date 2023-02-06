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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 3:49

Получали субсидии на фиктивных работников: хабаровчанка с подельником присвоили 84 миллиона рублей

Женщину осудят за хищение 84 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
Женщину осудят за хищение 84 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края

Женщину осудят за хищение 84 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края

Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

27-летняя хабаровчанка поддалась на уговоры знакомого вступить в ОПГ. Мужчина, являясь главой компании, проводившей научные исследования, предложил ей большой заработок. Суть схемы заключалась в том, чтобы фиктивно трудоустраивать людей, получая на них субсидии в рамках программы края «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

- С 2019 по 2022 год участники организованной группы фиктивно устроили 84 человека на два предприятия. После оформления документов они передавали отчеты в региональное правительство, чтобы получить на них выплаты. В сумме им удалось незаконно получить 84 миллиона рублей, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщине предъявили обвинение и наложили арест на ее счета. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд для рассмотрения.

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