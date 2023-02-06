Получали субсидии на фиктивных работников: хабаровчанка с подельником присвоили 84 миллиона рублей

Женщину осудят за хищение 84 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

27-летняя хабаровчанка поддалась на уговоры знакомого вступить в ОПГ. Мужчина, являясь главой компании, проводившей научные исследования, предложил ей большой заработок. Суть схемы заключалась в том, чтобы фиктивно трудоустраивать людей, получая на них субсидии в рамках программы края «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

- С 2019 по 2022 год участники организованной группы фиктивно устроили 84 человека на два предприятия. После оформления документов они передавали отчеты в региональное правительство, чтобы получить на них выплаты. В сумме им удалось незаконно получить 84 миллиона рублей, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщине предъявили обвинение и наложили арест на ее счета. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд для рассмотрения.

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